Aix-en-archéologie Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence, samedi 15 juin 2024.

Aix en archéologie est une visite guidée passionnante : à l’image de la fontaine de la Rotonde d’Aix-en-Provence, elle est le lien entre hier, aujourd’hui et demain.

Peuplant les chemins de traverses ou les recoins secrets de la cité aux mille fontaines, des vestiges se cachent tantôt dans un jardin, tantôt derrière une vitre ou encore au sein même d’un bâtiment plus tardif. Finalement, la ville d’Aix-en-Provence regorge de petits et grands détails que l’on s’amuse à faire jaillir au grand jour, en votre compagnie.

Arthur Carlier, guide-conférencier et archéologue, va faire parler les murs, faire témoigner le sol et faire chuchoter les objets d’Aix. L’occasion aussi pour lui de dévoiler les coulisses d’un fascinant métier : archéologue à Aix-en-Provence. Ainsi, il montrera comment, grâce aux vestiges que l’on retrouve, nous pouvons reconstituer la vie d’autrefois.



Un puzzle d’aventure où le passé, le présent et l’avenir doivent s’imbriquer avec finesse, harmonie et sérénité.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



