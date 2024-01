Visite de la maison et des champs de lavande à Terre Ugo Terre Ugo Aix-en-Provence, samedi 1 juin 2024.

Visite de la maison et des champs de lavande à Terre Ugo Terre Ugo Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-08-31

1er site spécialisé dans la culture biologique de la lavande à Aix-en-Provence. Terre Ugo, cette maison de famille est le lieu idéal pour découvrir la Provence. Enfin une balade dans les champs de lavande à 5km du centre ville d’Aix-en-Provence !

Dans une plantation qui s’étend sur 3 hectares, soit 30 000 pieds de lavandin balade et photo dans les lavandes, miellerie, boutique, petite restauration, pétanque, ombrière et transat, atelier savon et découverte de la ruche.



La meilleure période pour voir les lavandes en fleurs sera entre le 25 juin et le 25 juillet, mais il sera possible de les voir avant et après cette date.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



Accès en bus ligne 12 (départ Mouret gare routière, et arrêt Madeleine, à Puyricard).

⚠️ Pas de bus le dimanche ⚠️

EUR.

Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade

Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Visite de la maison et des champs de lavande à Terre Ugo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence