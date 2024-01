La Biennale d’Aix Aix-en-Provence, samedi 21 septembre 2024.

2024-09-21

2024-12-14

Ouverture, sur un air de fête foraine, de la 2e édition de la Biennale d’Aix. L’événement dédié à l’art et à la culture se déploiera en 2 temps distincts, du 6 avril au 29 juin et du 21 septembre au 14 décembre, avec de nombreuses propositions artistiques

En 2022, Aix-en-Provence a donné naissance à sa première biennale d’Art et de culture multidisciplinaire. Cette démarche impulsée par la Ville pendant la période Covid et co-construite avec l’ensemble des opérateurs culturels de la ville, a fait émerger un dialogue fructueux et des propositions croisées dans tous les champs culturels. Elle avait redonné de l’élan à la vie culturelle, sociale, économique, et touristique de la ville après la crise sanitaire. Il s’agissait d’un véritable choix politique de placer la culture au cœur de l’identité, de l’attractivité et du développement du territoire.



La première édition a mobilisé plus de 80 opérateurs culturels et centres sociaux, vu naître 250 projets et 50 créations. Elle a attiré plus de 300 000 spectateurs sur des propositions culturelles très diverses. 90 % de la programmation était à découvrir en accès libre, souvent dans l’espace public.



Cette deuxième édition invente des croisements entre le patrimoine et la création, s’ouvre à toutes les disciplines artistiques et investit la ville en tant que terrain de jeu tout en impliquant les habitants et le public. Ce grand rendez-vous culturel se caractérise par la co-construction avec des structures culturelles aixoises et du territoire, une programmation pluri-disciplinaire soutenant la création contemporaine, des grands rendez-vous dans l’espace urbain invitant le public à partager des moments collectifs exceptionnels, un rayonnement des propositions artistiques dans les quartiers et villages de la Ville et la mise en œuvre de projets participatifs favorisant la pratique culturelle des habitants.



// La compagnie Titanos pour lancer la Biennale //

Au programme du week-end d’ouverture les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024, un lancement sous le signe de l’aventure empreint de naïveté et de fureur ! Le public est invité à déambuler dans une fête foraine grand format pour un voyage inoubliable. Et c’est à la nuit tombée, lorsque l’on s’enfonce dans les attractions, que la fête s’embrase ! Une proposition artistique qui a été imaginée par la compagnie Titanos avec le soutien de Lieux Publics, centre national et pôle européen de création.

Chiharu Shiota s’empare du patrimoine Aixois

Du samedi 18 mai au dimanche 6 octobre, place à l’art contemporain avec la plasticienne de renommée internationale Chiharu Shiota qui s’empare de trois lieux patrimoniaux d’Aix-en-Provence. L’artiste japonaise tisse sa toile et déploie ses œuvres protéiformes dans le musée du Pavillon de Vendôme, le Musée des Tapisseries et la Chapelle de la Visitation. Ces installations poétiques créées in situ sont présentées en partenariat avec la prestigieuse Galerie Templon.



// Le couvent des Prêcheurs fait son cirque //

Le cirque investit également le cœur de ville au sein du Couvent des Prêcheurs, ouvert exceptionnellement lors de la Biennale. Le trampoliniste et artiste Mathurin Bolze s’entoure de ses invités à travers de grandes et de petites formes, des envolées poétiques et acrobatiques qui jouent avec élégance en apesanteur.



// Invitation libanaise //

Pays invité, le Liban plonge le public dans une scène artistique riche, pluridisciplinaire, nourrie par des artistes de la diaspora et du pays. De jeunes talents Mayssa Jallad, Kabrit, Rust… et des artistes confirmés Charif Majdalani, Christèle Khodr, le Collectif Kahraba donneront une couleur libanaise, puissante et festive à la programmation.



Théâtre, arts de la rue, expositions, spectacles de danse, arts numériques, cirque contemporain, concerts, cinéma, performances, banquets, master classes, ateliers… la Biennale d’Aix convie l’Art sous toutes ses formes. Une édition 2024 qui s’ouvre à la ville et se déploie dans ses espaces publics, parcs, jardins, lieux culturels, bibliothèques, centres sociaux, université et même dans un célèbre escalier…

Divers lieux dans la ville / Le Tholonet / Chateauneuf le Rouge

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



