Concert Blind test musique de films Pasino GRAND Aix-en-Provence, samedi 23 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

L’Ensemble Musical du Sud et le French Geek Movement s’associent pour produire un événement inédit un concert blind test spécial musiques de films avec un orchestre de 60 musiciens sur scène au Pasino Grand à Aix-en-Provence.

100 thèmes à reconnaître et 1 000 € de lots à gagner !

Avis aux amateurs de blind test, de cinéma ou de pop culture ! L’Ensemble musical du Sud interprétera des arrangements inédits, medleys ou mashups, essentiellement de musique de films (y compris d’animation Disney, Ghibli, etc.), mais aussi de séries TV et dessins animés. Le tout agrémenté de quiz proposés par le French Geek Movement pour tester vos connaissances musicales et votre culture geek. Cet événement a été pensé autant comme un concert pour un public venu écouter les plus grands thèmes musicaux réarrangés spécialement pour l’occasion, que comme un blind test où tous les participants qui le souhaitent peuvent jouer pour tenter de gagner des lots.

Pasino GRAND 21 Avenue de l’Europe

Aix-en-Provence 13601 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



