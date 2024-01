MUSICALS une vie de comédies musicales 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

MUSICALS une vie de comédies musicales 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Accompagnés de la troupe K-Danse et d’une orchestre live, des choristes reprendront les plus grands succès des comédies musicales

De « Singing in the rain » à « The greatest showman », en passant par « Starmania » et « Mamma mia », préparez-vous à une soirée exceptionnelle.

160 choristes interprètent des chansons françaises et internationales, intemporelles et incontournables, avec une gestuelle au cordeau et un beau jeu de lumière. Un spectacle tour à tour émouvant, pétillant et haut en couleur !

EUR.

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement MUSICALS une vie de comédies musicales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence