Salon de la Nutrition de l’EDNH, édition 2024 EDNH – Ecole de Diététique et Nutrition Humaine Aix-en-Provence, vendredi 15 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-16 20:00:00

Pour la dixième année consécutive les étudiants en Bachelor troisième année de l’école de diététique et nutrition humaine (EDNH) d’Aix-en-Provence organise le salon de la nutrition.

Trop d’info tue l’info…Nous sommes inondés par des informations en tous genres.

On a tous déjà entendu “les féculents le soir ça fait grossir”, “le gras c’est mauvais”,



“il faut manger allégé pour perdre du poids”…et bien d’autres !

Compliqué de s’y retrouver non?



Le but de notre salon est justement de retrouver les vraies infos !

