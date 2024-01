Le Congrès du Jeûne Centre de Congrès d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 08:45:00

fin : 2024-03-09 18:15:00

Le Congrès International du Jeûne, animé par des médecins et des biologistes spécialistes du jeûne de plusieurs pays, fera le point sur les dernières avancées de la science, mettra en garde contre l’automédication et les dérives.

Les indications du jeûne prolongé préventif ou thérapeutique restent en France controversées par manque d’études méthodologiquement bien conduites. Nombre de ces études comportent des biais par rapport aux standards habituels et qui sont difficiles à éviter, notamment pour la comparaison à un groupe contrôle. En effet, il existe toujours un biais de sélection lié à la motivation des sujets participant aux rares études conduites en parallèle.



Le jeûne est un moyen efficace d’accompagner certaines situations médicales. Pour autant, il doit être prescrit et encadré par des professionnels du soin bien formés, faisant preuve d’un grand discernement dans les indications, avec une information complète des intéressés.



Ce congrès partagera les dernières avancées et résultats des études sur les différentes formes de jeûne conduites ces dernières années notamment en Allemagne.

.

Centre de Congrès d’Aix-en-Provence 14 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



