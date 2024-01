L’association Excalisson reçoit Musée du Calisson – Confiserie du Roy René Aix-en-Provence, samedi 24 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

Animée par Anastasia Chopplet conférencière, Françoise Moissesson et Marie France Bedoyan comédiennes, la prochaine lecture abordera le thème du Carnaval et de Caramentran.

A partir des Ordonnances et de l’éloge funèbre de Caramentran rédigés par Claude Brueis (poète et auteur dramatique provençal de langue d’oc) au 17eme siècle et accompagnés de la lecture d’autres textes extraits de son Jardin des muses nous vous proposons de revenir aux sources de cette fête telle qu’elle était pratiquée à Aix et aux réflexions morales et philosophiques que défendait l’auteur par leur truchement.

Dégustation de calissons à l’issue des débats.

Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur solangechopplet@gmail.com



