Concert de l’harmonie La lyre aixoise Cité du Livre Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Concert de l’harmonie La lyre aixoise Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

La Lyre Aixoise va fêter ses 70 ans. C’est un orchestre d’harmonie composé uniquement d’instruments à vent et de percussions. Il compte une quarantaine de musiciens et se produit régulièrement dans la ville et aux environs.

Le programme de ce concert est composé de musiques de film, morceaux de Jazz Rock et de Samba. Notre orchestre est dirigé par une jeune cheffe, Marie Bultot connue pour sa convivialité et sa bonne humeur !

EUR.

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Concert de l’harmonie La lyre aixoise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence