Au coeur de la musique – Orchestres d’harmonie Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra Aix-en-Provence, jeudi 22 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22

Parfois solennelle, grandiose, expressive voire guerrière mais aussi plus douce, intimiste, contemplative ou tout simplement charmante, la musique est toujours d’une nature inspirante.

Elle donne au pas sa cadence et au cœur ses sentiments. Elle fait entendre ce que les mots ne sauraient exprimer et comme par enchantement nous invite au voyage. Écouter, écouter son histoire…



● Orchestres d’harmonie Benjamin et Junior

● Sylvain Guignery | direction.

Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



