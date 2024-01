Visite pour public malvoyants et non voyants Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Visite pour public malvoyants et non voyants Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Pour garantir à tous la découverte de ses espaces et des collections, le musée Granet s’est entouré d’experts issus d’associations marseillaises et aixoises représentatives de chaque type de handicap. Ensemble, ils ont réfléchi à des activités adaptées

Ce mois-ci : Les sculptures.

En suivant une visite descriptive et tactile de la galerie de sculptures et de la galerie des bustes XVIIIe et XIXe siècles, c’est l’occasion d’appréhender du bout des doigts certaines des sculptures et certains des bas-reliefs en marbre ou en bronze du musée.



Limitée à 10 personnes.

Place Saint Jean de Malte Musée Granet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr



