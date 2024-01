Alcaz – Aux anges etc… Le Petit Duc Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Alcaz a fêté ses 20 ans de tournées Francophones et va vers sa majorité !

Le duo revient avec un nouveau concert et l’album qui en découlera au printemps.

Toujours avec leurs deux voix, deux guitares et ces percussions glanées au cours de leurs voyages. Leurs chansons « pop-folk », leur poésie à vous faire traverser la nuit pour le grand jour.

EUR.

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



