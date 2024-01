Ni tout à fait la même, ni tout à fait un autre Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Ni tout à fait la même, ni tout à fait un autre Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-04-28

Ce couple qui partage l’atelier, a toujours œuvré distinctement. L’exposition du Musée du Pavillon de Vendôme les réunit pour la première fois pour faire œuvre commune en résonance, en dialogue, en complémentarité sur leur thématique de vie, la Femme.

Édith Laplane et Michaël Serfaty, ont chacun leur propre pratique artistique.

Édith est plasticienne, les objets qu’elle façonne, agence, coud, brode sont autant de reliquaires dans un cabinet de curiosités qui à la fois protègent et dévoilent la féminité.



Lorsque l’aiguille pique, transperce, suture, répare…

Lorsque les photos dévoilent, saisissent, suggèrent, captent…

…les mots des maux,

…les corps, les cœurs, les âmes meurtris,

…les corps réparés, recousus, mais les cœurs et les âmes en souffrance.

Lorsqu’une artiste plasticienne et un photographe œuvrent avec délicatesse, subtilité et générosité pour dévoiler tout à la fois la force et la fragilité des femmes, dans la multiplicité du féminin, de ce qu’elles ont en commun mais dans toutes leurs différences et leurs diversités.



Visite commentée de l’exposition tous les mercredis à 15h et les samedis à 14h.

EUR.

Musée du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr



L’événement Ni tout à fait la même, ni tout à fait un autre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence