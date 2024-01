Mudith Monroevitz Comédie d’Aix Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Mudith Monroevitz Comédie d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:30:00

fin : 2024-02-17

Après son succès la saison dernière au Théâtre de la Pépinière et au Théâtre des Béliers au festival d’Avignon, Mudith Monroevitz débarque à la Comédie d’Aix.

Mudith se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis son enfance lorsque la star hollywoodienne lui est apparue chez ses parents et lui a confié cette incroyable mission. A 35 ans, elle prend toujours son rôle très au sérieux : comme Marilyn, elle est comédienne, a un balayage blond, des névroses exceptionnelles… et sa vie de réincarnation s’avère plus compliquée que prévu. Mais ce soir, un rendez-vous va bouleverser son destin. Le temps de cette folle nuit, Mudith, dans une quête introspective, va ouvrir les poupées russes qui la constituent et qui la poussent à s’interroger sur ses origines, sur elle-même jusqu’à découvrir sa véritable identité et se libérer. Ce seule en scène, où se mêlent chant, danse et une multitude de personnages, puise ses références dans le glamour suranné de Marilyn Monroe, l’humour corrosif de Blanche Gardin et la folie ashkénaze et scintillante de la série The Marvelous Mrs Maisel. Mais au-delà de l’humour, c’est un spectacle sur la quête d’identité, finement écrit, culotté et émouvant qui sent bon le tarama et la carpe farcie.

EUR.

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



