LAB GAMERZ Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini Aix-en-Provence, jeudi 15 février 2024.

LAB GAMERZ Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15

Conférence publique animée par Elena Biserna, Grégoire Lauvin et Cécile Babiole à l’ESAAIX, Amphithéâtre

Elena Biserna et Grégoire Lauvin, membres du Lab Gamerz, présentent l’association, son histoire, ses actions, sa programmation et sa nouvelle direction artistique. Pour cette première intervention à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, iels viennent accompagné·es de l’artiste Cécile Babiole, en résidence au Lab Gamerz depuis janvier 2023. Elle présentera Loops of the Looms : le projet qu’elle y développe en vue d’une exposition monographique qui se tiendra au Musée des Tapisseries, Aix en Provence, à octobre 2024.

.

Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini 57 rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ecole-art-aix.fr



L’événement LAB GAMERZ Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence