Une brève histoire du futur Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Une femme du futur, la femme du dehors, part pour un long voyage vers le théâtre national de la lointaine capitale. Elle doit y amener une boîte dont elle-même ne connaît pas le contenu. Théâtre quantique.

Dans un monde où le danger semble omniprésent, les rencontres et les récits surnaturels se succèdent faisant planer sur les destinées humaines le spectre d’un pouvoir totalitaire… Les personnages sont tour à tour les narrateurs et les témoins de cette fiction. Ils sont à la fois hantés par leurs vies passées et condamnés – parfois au sens juridique du terme – à oublier leurs histoires pour survivre. Ils évoluent dans une temporalité où se brouillent les limites entre le présent, qui semble s’engloutir au fur et à mesure de la pièce et un futur de plus en plus apocalyptique.

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



