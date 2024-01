Fora Jas de Bouffan Aix-en-Provence, mardi 13 février 2024.

Fora Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Elle est enfermée dans un grand tube de verre, coincée dedans. Comme si le monde, globalement, était trop droit, d’équerre et enfermant. Alice Rende prend les torsions et contorsions comme une rébellion pour en sortir.

Ici, son corps contraint dans un espace vraiment trop petit, s’en échappe à force de s’y frotter et batailler, pour être enfin Fora, dehors. Mais ça n’est pas si simple. Dehors elle est encore tordue, forcément, peut-être même encore plus sous le regard des autres, pas comme tout le monde, bizarre en un sens et magnifique à la fois, pour être « Elle », et casser les moules, comme une perle rare. Entre cirque, danse et contorsions, Alice Rende fait un spectacle performance émouvant qui nous rend beaux.

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



