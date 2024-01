Les Carrières de Bibémus et Cezanne Parking de Bibémus Aix-en-Provence, vendredi 5 juillet 2024.

Un ilôt de nature paisible à quelques encablures la ville. Sa roche ocre porte les stigmates du temps. Cezanne y a peint de nombreux chefs-d’oeuvres : le belvédère offre une vue exceptionnelle sur la montagne Sainte-Victoire.

Niché entre Aix-en-Provence et la montagne Sainte- Victoire, ce site fait partie intégrante de l’histoire de la ville et sa montagne. La pierre raconte des temps immémoriaux où vivaient dans les carrières de nombreux animaux marins. Traces d’outils et fronts de taille témoignent de la fondation de la ville de l’ère romaine jusqu’au XXe siècle. Enfin, le paysage teinté de couleurs ocre, vert et bleu rappelle que le célèbre peintre aixois Cezanne en fit, jadis, son atelier.



Visiter Bibémus, “c’est parler de la nature dans un tableau de Cezanne”.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ

➜ Chaussures de marche conseillées

➜ ​Les animaux sont interdits



Rendez vous sur le parking de Bibémus (3080 chemin de Bibémus, Aix-en-Provence), au niveau de la barrière DFCI, 15mn avant la visite.

Important : le nombre de places du parking Bibémus étant limité, nous vous recommandons de prendre vos dispositions. Aucun remboursement ne sera possible si vous ne pouvez pas stationner.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



⚠️ De juin à septembre, le site des carrières de Bibémus peut être fermé* par arrêté préfectoral en fonction des conditions météo du jour.

Se renseigner la veille au soir sur myprovence.fr/enviedebalade (Sainte-Victoire et Concors), ou au +33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé).

Parcours escarpé nécessitant une bonne mobilité et des chaussures de marche.



*En cas d’impossibilité d’accéder aux carrières de Bibémus pour risque incendie, nous vous proposons un report de la visite ou un remboursement.

Parking de Bibémus 3080 chemin de Bibémus

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



