Perrine Mansuy et Jean Luc Difraya – Sens, improvising music Le Petit Duc Aix-en-Provence, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09 20:30:00

Une exploration musicale des états du sentiment amoureux. La trame est constituée d’images et de mots inspirés de notre vécu personnel ainsi que du célèbre « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes.

Sens est un projet de création sonore et musical autour du piano, des percussions et de la voix. L’auditeur est invité à se laisser emporter dans une transe qui alterne douceur, gravité, joie, énergie, espace.



Un programme très libre et inspiré, qui prend le temps de se déployer telle une lecture musicale et sensible du sentiment le plus essentiel et universel que l’homme connaisse : le sentiment amoureux et ses différents états tout au long d’une vie.

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



