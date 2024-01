Icare Jas de Bouffan Aix-en-Provence, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-09

Ludique, mélangeant magie, cirque, vidéo et musique baroque dans une scénographie d’ombres et de bric-à-brac coloré, voici un joli conte initiatique, qui interroge les diverses peurs qui nous isolent et cloisonnent le présent par crainte de l’avenir…

Poésie, sens et beauté ! Allez-y, sautez en famille !

Icare ! Qui n’a pas rêvé de lui, enfant ? Guillaume Barbot imagine un petit Icare, intemporel : 4 ans, fils d’un homme angoissé à l’idée de voir son fils s’envoler un jour, risquer de croiser toutes sortes de dangers, tous ces dangers qu’il y a, à l’extérieur du cocon familial… qu’il transforme en forteresse et barricade.

Il étouffe le fiston, le petit Icare, tellement coincé par les peurs de papa et ses phobies de tout, au point qu’il risque bien de ne pas pouvoir s’envoler du tout, ni de le devenir jamais, le grand Icare qu’on connaît. Le père aussi suffoque dans cette peur permanente des autres, de lui-même et du monde…

Guillaume Barbot nous offre deux versions de la pièce, l’une pour les 4 ans et quelques (jeudi 8 février), l’autre à partir de 8 ans (vendredi 9 février).

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



