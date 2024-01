Les tambourinaires de Chicaloun / Tambourinaires aixois de la Belle Époque Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 16:30:00

fin : 2024-02-03

.A l’Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, avenue Jules Ferry à Aix, le cycle Tambourins et Tambourinaires proposé par l’Académie du Tambourin, se poursuit

avec une conférence animée par Maurice Guis.

Le tambourin de Provence a souvent suscité des figures de musiciens attachants et hauts en couleur. Poursuivant le cycle « Tambourin et tambourinaires » de l’Académie du Tambourin, Maurice Guis évoquera deux tambourinaires aixois de la Belle Époque dont le souvenir ne s’est pas effacé : Félix Théric et Antoine Bonnefoy, qui composa la célèbre fantaisie Lou tambourin de Chicaloun. Ils sont tous deux très représentatifs de la renaissance du tambourin initiée par François Vidal, l’auteur de la première monographie consacrée à notre instrument régional.

Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



