MASTER-CLASS Rémy Yulzari Conservatoire Darius Milhaud / Salle Paray Aix-en-Provence, samedi 3 février 2024.

MASTER-CLASS Rémy Yulzari Conservatoire Darius Milhaud / Salle Paray Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 19:00:00

Cette master class s’articule, dans sa thématique, avec le « Petit Festival des écoles », ainsi qu’avec un concert de la saison artistique, « L’énigme éternelle », tous deux programmés les 14 et 15 mars.

Le contrebassiste et compositeur Rémy Yulzari est un musicien à la croisée de différents mondes musicaux; classique, musiques du monde, improvisation…Également enseignant et titulaire du CA, il vous propose une découverte de la

musique Klezmer (musique traditionnelle des juifs d’Europe de l’Est), notamment à travers son influence dans la musique savante.

.

Conservatoire Darius Milhaud / Salle Paray 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement MASTER-CLASS Rémy Yulzari Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence