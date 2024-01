Concert des enseignants de l’école de musique du Pays d’Aix Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 3 février 2024.

Concert des enseignants de l’école de musique du Pays d’Aix Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03 20:30:00

Les enseignants-musiciens de l’école de musique du Pays d’Aix proposent un concert en faveur des Restos du Cœur, et orchestrent, avec talent et humour, une soirée dédiée aux musiques du 7e Art.

Les bénévoles des Restos du Cœur sont présents pour récolter les dons en faveur des plus démunis. Collecte de dons à l’entrée. Accueil du public à partir de 18h30.

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur empaix@yahoo.fr



