Elodie Da Silva dans « Sur un malentendu » Comédie d’Aix Aix-en-Provence, vendredi 2 février 2024.

Elodie Da Silva dans « Sur un malentendu » Comédie d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:30:00

fin : 2024-02-02

Elodie Da Silva, reconnue dans le domaine de l’apaisement du bébé sous le nom de « Even et moi » a entrepris des recherches : yoga, sophrologie, hypnose et neurosciences. Elle a créé sa propre méthode et tout condensé en un show drôle et surprenant !

« Sur Un Malentendu », c’est le premier spectacle d’humour où les parents ressortent en ayant l’impression d’avoir suivi une formation sur les bébés. Un évènement créé pour les mamans, mais aussi pour les papas, grands-parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance pour décomplexer, apprendre, relativiser et relâcher la pression. Si un jour quelqu’un vous avait dit que vous pourriez rire de ça !?

EUR.

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Elodie Da Silva dans « Sur un malentendu » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence