Défier les idées fausses – déconstruire les peurs des citoyens Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-01 09:00:00

fin : 2024-03-11 17:30:00

Cette exposition, conçue par le Goethe-Institut, illustre les peurs et les stéréotypes à l’égard des réfugiés en Allemagne et tente de les réfuter par le pouvoir des images et des faits, car la peur est toujours mauvaise conseillère.

Une exposition de bande-dessinée pour faire face aux clichés et déconstruire les peurs des citoyens.

« La barque est pleine » !, « La culture allemande est envahie par les étrangers » !, « Sur le plan économique et social, la société allemande n’est pas capable de faire face aux grands flux de réfugiés » ! Ces craintes ont circulé en 2015 et 2016, mais font également partie du débat sur la migration aujourd’hui.



Un groupe de dessinateurs et dessinatrices connus en Allemagne s’est penché sur ces craintes et les a opposés à des faits réels. Ils et elles l’ont formulé ainsi :

C’est précisément notre point de départ, car nous travaillons avec le pouvoir des images. En tant que côté coloré de la Force , nous avons pris en charge les chiffres et les faits et les avons transformés en formes colorées, divertissantes et accrocheuses. En tant que dessinateurs et dessinatrices, nous souhaitons prendre position non pas de manière populiste, mais constructive. Nous aspirons à une société qui développerait un regard plus positif sur la migration et qui soit moins dominée par la peur !



Avec Aike Arndt, Tim Dinter, Förm, Hamed Eshrat, Serafine Frey, Matthias Gubig, Jens Harder, Jim Avignon, Alex Jordan, Alexandra Klobouk, Sebastian Lörscher, Mawil, Moritz Stetter, Barbara Yelin, Henning Wagenbreth et Felix Denk, journaliste (texte et recherche)

Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com



