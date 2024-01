Soirée spéciale Années folles Espace-KM Aix-en-Provence, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée spéciale Années folles Espace-KM Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 23:00:00

Voyage au coeur des Années folles, cocktail and Jazz par le groupe Latouche Manouch’ pour découvrir les bijoux de Miss Back et la conférence olfactive d’Isabelle Sadoux- la Voix du parfum « Art, Mode et Parfum des Années folles »

La conférence olfactive raconte et fait sentir des parfums d’époque; elle est accompagnée d’un groupe de jazz tout en présentant la collection de bijoux Miss Back lorts de cette soirée cocktail spéciale Années folles. Une expériences sensorielle inédite. Dress code Années 20-30 pour ceux qui le souhaitent.

EUR.

Espace-KM 28 bis rue Roux Alphéran

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Sadoux.isabelle92@gmail.com



L’événement Soirée spéciale Années folles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence