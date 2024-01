Battle d’impro Comédie d’Aix Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Battle d’impro Comédie d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:30:00

fin : 2024-02-23

Le Battle d’impro c’est la confrontation en tête en tête de deux comédiens d’improvisation.

Inspiré des Rap Battle américains, ce spectacle voit un MC et deux joueurs débarquer sur scène tout de casquette, chaîne en or et baggy vêtus, sur fond de musique Hip Hop. Mais c’est de l’impro théâtrale, pas du rap. Ouais gros. Le Battle d’impro c’est la confrontation en tête en tête de deux comédiens d’improvisation. Pas de temps de réflexion, pas de fautes sifflées, tous les coups (de théâtre) sont permis. A partir de quelques mots pris à la volée dans le public par le MC, les deux improvisateurs construisent une histoire en un instant, sans filets, et dans le seul but d’obtenir le plus gros score à l’applaudimètre à l’issus du duel.

EUR.

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Battle d’impro Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence