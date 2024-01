Bourse numismatique internationale Novotel Aix-en-Provence Pont de l’Arc Fenouillères Aix-en-Provence, dimanche 21 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 16:00:00

Bourse numismatique internationale organisée par le groupe numismatique aixois à l’Hôtel Novotel Pont de l’arc.

Des exposants venus de France et de l’étranger proposent aux amateurs un très grand choix de monnaies, depuis l’Antiquité (monnaies grecques, gauloises, romaines) jusqu’aux monnaies et billets modernes et étrangers (y compris les euros qui tiendront la place qui leur est due), en passant par les monnaies médiévales et les royales françaises.

Novotel Aix-en-Provence Pont de l’Arc Fenouillères Avenue Arc de Meyran

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jeanlouis.charlet@neuf.fr



L’événement Bourse numismatique internationale Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence