Aix en Juin, 8 juin 2023, Aix-en-Provence

Aix en Juin

Hôtel Maynier d’Oppède / Institut de l’Image / Cinéma Le Mazarin / Musée Granet / Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2023-06-08 – 2023-06-30

En juin, les artistes du Festival investissent les lieux emblématiques d’Aix-en-Provence et de sa région pour offrir à toutes et tous un prélude musical festif et gratuit aux spectacles de juillet.



Concerts, ateliers, spectacles, master classes, rencontres, films, projets participatifs, Aix en juin fête les 75 ans du Festival en offrant des expériences artistiques originales, avec, au programme, une journée anniversaire exceptionnelle pour découvrir les extraordinaires collections d’art lyrique du Festival.



Retrouvez les incontournables d’Aix en juin : les récitals des résidences de l’Académie, les concerts à l’Abbaye de Silvacane, le cycle-ciné dans les salles d’Aix-en-Provence, les soirées étoilées dans la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède et Parade[s] sur le cours Mirabeau, unissant cette année Mozart et la musique cubaine !



Musiques du bassin méditerranéen comme du nord de l’Europe, jazz et comédie musicale, artistes afro-américains, création contemporaine, soirées hommage au répertoire classique, autant de propositions plurielles à l’image de l’immense richesse de notre monde musical.

Aix en juin, prélude au Festival d’Aix-en-Provence, vous invite à entrer dans les coulisses du Festival au travers de concerts, répétitions publiques d’opéra, master class, projections..

+33 820 92 29 23 Festival d’Aix-en-Provence (organisateur)

