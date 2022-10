Aix en Foulées Aix-en-Provence, 8 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Les courses :



➜ Aix en 5km est ouvert à tous. Une belle balade exclusivement au cœur de la cité du Roy René avec un départ et une arrivée sur l’avenue des Belges en passant sur le célèbre cours Mirabeau, où il n’est plus besoin d’être féminine (ou déguisé !) pour y participer; cette année, place encore à la convivialité, à l’entraide, en solo ou entre ami(e)s, mais aussi en famille toutes générations rassemblées : la distance est ouverte dès 14 ans… pour le meilleur et surtout pour le bien-être. Le peloton ne manquera pas de couleurs, et tous les dossards seront autant de défis relevés autour de l’association « Le Point rose » (mobilisée autour des soins palliatifs pédiatriques). Entre jouer la gagne, ou juste boucler la boucle, tous les objectifs sont permis pourvu qu’ils soient animés par le plaisir !



➜ Aix en 10km (labellisé FFA). Un départ et une arrivée sur l’avenue des Belges avec un passage sur le cours Mirabeau et un parcours exclusivement en ville. Il est ouvert à toutes et tous.



Les courses sont ouvertes aux handisports. 1€ par dossard sera reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque.



➜ Mini foulée, le 8 octobre, la veille des deux grandes courses de 5km et 10km. Inscription à partir de 15h30.

● Les guépards, nés en 2009/2010 : 2 400m (4 boucles) départ 16h30.

● Les lions, nés en 2011/2012 : 1 800m (3 boucles) départ 16h50.

● Les antilopes, nés en 2013/2014 : 1 200m (2 boucles ) départ 17h10.

● Les zèbres, nés en 2015/2016/2017/2018 : 600m (1 boucle) départ 17h20.

● Les lièvres, nés en 2017/2018 : 600 m. (1 boucle) départ à 17h40.





Le retrait des dossards s’effectue au Village Aix en foulées, place Villon, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 7h à 8h15.

Cette 12e édition d’Aix en Foulées sera l’occasion de démontrer l’envie de partage, de convivialité et de sérieux de son équipe organisatrice, avec les clubs associés de Pertuis et les antennes de Trets et de Rognes.

