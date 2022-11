Aix-en-cinéma – Le Vide (ou la propagation dans le vide) Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Installation sonore de Júlia Lema Barros.

Une installation multimédia sonore qui explore le son dans le cinéma, et plus particulièrement dans le cinéma aixois. Questionnant la présence du vide dans le cinéma, l’installation interroge cette présence immatérielle et travaille le son comme de la mémoire ; intangible mais présente, invisible mais qui crée l’image, transformant le vide en boite de résonances évocatrices.



Née à Lisbonne (Portugal), Júlia Lema Barros est diplômée en art multimédia, spécialité art sonore de l'ESAAix (Ecole supérieure d'Art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini). Elle a poursuivi sa formation en art sonore par une collaboration avec DAF (Dynamische Akustiche Forchung) à l'Akademie der Bildenden kunste de Nürnberg. L'essentiel de son travail est la création de fictions, principalement par la réalisation de pièces sonores, d'installations immersives et de projections. Aix-en-Provence fait partie de ces villes amoureuses du cinéma où l'on peut, en déambulant dans les rues, retrouver les lieux encore vivants, les traces du passé et même certains fantômes de cette histoire cinéphile que Julia Lema Barros évoque…

