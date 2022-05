Aix E-Bike tour Aix-en-Provence, 2 juin 2022, Aix-en-Provence.

Aix E-Bike tour Aixtratour 6 rue Gontard Aix-en-Provence

2022-06-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-15 16:45:00 16:45:00 Aixtratour 6 rue Gontard

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

45 45 Une activité 100% fun et conviviale accompagnée par votre guide passionné. Une expérience authentique d’Aix-en-Provence alliant découverte, plaisir et passion. Découvrez la vieille ville et le quartier moderne sur nos vélos électriques élégants, confortables et made in France. Laissez-vous surprendre par des anecdotes sur la ville et ses traditions et goûtez à une friandise typiquement Aixoise.



– Merci de bien vouloir préciser la taille de chaque participant dans les commentaires afin de pouvoir sélectionner les vélos adaptés.

– Habillez-vous de façon confortable adaptée à la saison: crème et lunettes de soleil, une gourde ou bouteille d’eau.



* En cas de conditions météorologiques exceptionnelles (pluie, vent fort, etc), le tour pourra être annulé ou reporté.



➜ A partir de 12 ans, et mesurant plus d’ 1m50

➜ Inclus : guide accompagnateur, vélo électrique, gilet, casque et dégustation d’une friandise aixoise

➜ Rendez vous 6 rue Gontard, 13100 Aix en Pce

➜ Départ à 14h30 le mardi, jeudi et vendredi

➜ Durée : 2h / 2h15.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Partez pour une expérience inoubliable à vélo électrique au coeur d’Aix-en-provence et découvrez les lieux incontournables en mobilité douce et presque sans effort, accompagnés de votre guide.

Aixtratour 6 rue Gontard Aix-en-Provence

