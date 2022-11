Aix, cité du Roi René

2023-07-13 14:00:00 14:00:00 – 2023-08-24 16:00:00 16:00:00 EUR 15 15 Des jeux de la Fête-Dieu au retable du Buisson Ardent, retour sur notre Bon Roi, le temps d’une flânerie dans les ruelles pittoresques du centre historique.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



Le Bon Roi René a joué un rôle majeur dans le développement de la ville, en l’érigeant au rang de capitale de régionale : “Aix, capitale de Provence”. Retour sur une période clé de l’histoire de la cité aixoise. Office de Tourisme d’Aix-en-Provence dernière mise à jour : 2022-11-24 par

