Cela faisait quelques temps que l’idée d’un festival de la bière germait dans l’esprit des associés à la tête de la brasserie artisanale aixoise Aquae Maltae. Véritables défenseurs de ce savoir-faire et d’un certain savoir-vivre qui en découle, ils souhaitaient offrir à la bière un événement à la hauteur de ce qui peut exister dans l’univers du vin ou de certains spiritueux. Un “salon” réunissant des dizaines de brasseurs qui pourraient ainsi démontrer la qualité et la variété des bières artisanales. Mais il fallait un événement festif, fidèle aux valeurs qui habitent les amateurs de bière, et loin de l’ambiance feutrée des salons professionnels. Sur cette base, le 6MIC s’est associé à cet événement pour apporter une touche musicale, conviviale et chaleureuse à ce premier festival de la bière artisanale à Aix-en-Provence.



// Programmation //

Le 3 juin

● de 16h à 23h, Hall & Grande Salle, Salon des brasseurs.

● de 18h30 à 23h30, Patio, Live de La grande Shakeuse (DJ set) Musical Riot Family. la Grande Shakeuse, l’émission de la culture black music sur Radio Zinzine. De la soul au rap, du funk au coupe decalé, du reggae à l’afrobeat, du trap au dancehall, c’est l’émission de la culture hip hop qui explore aussi bien les fondations les plus sweet que les brand news les plus hypes. Greg Digga et Rafy, animateurs et selectors ouvriront les hostilités de cette belle soirée !



Le 4 juin

● de 11h à 23h30, Hall & Grande Salle, Salon des brasseurs.

● de 18h30 à 23h30, Patio, 2 concerts :

Musical Riot, Voilà près de 20 ans que Musical Riot défend avec la même ferveur Dub et ses dérivés. Initiateurs des célèbres soirées “Dub station”, le collectif n’a pas tardé à envahir les nuits parisiennes, lyonnaises, marseillaises et ce jusqu’en Espagne ! C’est avec un grand plaisir que nous accueillons dans notre patio les selectors du crew aux

platines !

Fred Apul Lerussi cover band. Spécialiste des Foo Fighters, il vous feront voyager à travers un large répertoire allant de Cat Stevens à ZZtop en passant par Nirvana, Johnny Cash, Creedence revival et pleins de Classiques de Rock !



Durant le festival, une carte spéciale vous sera proposée pour répondre aux petites comme aux grosses faims ! Le bar vous proposera des rafraîchissements avec ou sans alcool.

