2023-06-01 16:00:00 16:00:00 – 2023-06-03 00:00:00 00:00:00

EUR 5 9 Créé en 2022 à l’initiative du 6MIC et d’Aquae Maltae, célèbre brasserie aixoise située rue de l’Ancienne Minoterie, le Aix Bière Festival est un rendez-vous annuel pour les bons vivants et les amateurs de bières.

Il défend le savoir-faire artisanal de ces brasseries (pour la plupart locales) et démontre la qualité et la variété de leurs créations.

Il intègre également un forte dimension festive avec des concerts et DJ sets proposés dans notre patio !

Dans l’esprit de la première édition, nous sommes attachés à proposer un festival gratuit. Cependant, face à l’engouement suscité en 2022, nous avons mis en place un système de réservation coupe-file permettant aux plus passionnés de s’assurer un accès rapide à l’évènement.



// Programmation //



Les 1er et 2 juin

● de 16h à minuit, Grande Salle & Club, Salon des brasseurs.

● de 18h30 à minuit, Live dans le Patio.

Le 3 juin

● de 14h à minuit, Grande Salle & Club, Salon des brasseurs.

● de 18h30 à 23h30, Live dans le Patio.



Tout au long du festival, retrouvez 6 food trucks végan friendly avec des propositions variées pour satisfaire toutes les envies avec des produits de qualité !

Le Aix Bière Festival se distingue par sa volonté de proposer un événement convivial et festif. Du jeudi au samedi soir, venez vibrer dans notre patio au rythme des artistes locaux.

