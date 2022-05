AIX BIÈRE FESTIVAL 6Mic, 3 juin 2022, Aix-en-Provence.

AIX BIÈRE FESTIVAL

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à 6Mic

AIX BIÈRE FESTIVAL · Le Festival de la Bière Artisanale à Aix-en-Provence Pour la première fois à Aix-en-Provence, un festival gratuit et dédié à la bière artisanale réunissant plus de 30 brasseurs dans une ambiance festive et conviviale. > Infos sur aixbierefestival.fr 2 soirées de live dans le patio de 18h30 à 23h30. Une bière c’est super, devant un concert c’est encore mieux ! Alors à l’occasion du Aix Bière Festival, on vous propose deux soirées live gratuites dans notre patio. ——————– Vendredi 3 juin Salon des brasseurs (Hall & Grande Salle) 16h00 > 23h30 Live (Patio) 18H30 > 23H30 La Grande Shakeuse (DJ set) Musical Riot Family ——————– Samedi 4 juin Salon des brasseurs (Hall & Grande Salle) 11h00 > 23h30 Concert (Patio) 18H30 > 23H30 Fred Lerussi ——————– Les premiers noms Au total, plus de 30 brasseurs seront présents pour vous faire déguster leurs créations. Découvrez une sélection, régulièrement enrichie, des brasseries présentes au Aix Bière Festival. 3-6-9 AQUAE MALTAE LA BAROUDE SULAUZE ——————– Organisateurs > AQUAE MALTAE > 6MIC ——————– Programmation La Grande Shakeuse (ven. 03/06) Retrouvez en DJ SET, la Grande Shakeuse, l’émission de la culture black music sur Radio Zinzine. De la soul au rap, du funk au coupe decalé, du reggae à l’afrobeat, du trap au dancehall, c’est l’émission de la culture hip hop qui explore aussi bien les fondations les plus sweet que les brand news les plus hypes. Greg Digga et Rafy , animateurs et selectors ouvriront les hostilités de cette belle soirée ! Musical Riot (ven. 03/06) Voilà près de 20 ans que Musical Riot défend avec la même ferveur Dub et ses dérivés. Initiateurs des célèbres soirées “Dub station”, le collectif n’a pas tardé à envahir les nuits parisiennes, lyonnaises, marseillaises et ce jusqu’en Espagne ! C’est avec un grand plaisir que nous accueillons dans notre patio les selectors du crew aux platines ! Fred Paul Lerussi Coverband (sam. 04/06) Spécialiste des Foo Fighters, il vous feront voyager à travers un large répertoire allant de Cat Stevens à ZZtop en passant par Nirvana , Johnny Cash ,Creedence revival et pleins de Classiques de Rock ! ——————– > Entrée Libre > Bar & Restauration sur place

Entrée libre

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T23:30:00;2022-06-04T18:30:00 2022-06-04T23:30:00