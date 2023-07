Présentation d’un ancien cimetière à galeries du XVIe siècle Aître Saint-Saturnin Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Présentation d’un ancien cimetière à galeries du XVIe siècle Aître Saint-Saturnin Blois, 16 septembre 2023, Blois. Présentation d’un ancien cimetière à galeries du XVIe siècle 16 et 17 septembre Aître Saint-Saturnin Dans le cadre de leur formation, des étudiants de BTS ont suivi un module d’enseignement sur la Renaissance à Blois et la préparation d’une présentation de monument. Aître Saint-Saturnin Rue Munier 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 04 Église des mariniers du faubourg de Vienne, reconstruite au début du XVIe siècle grâce aux dons d’Anne de Bretagne. Parmi les plus anciennes paroisses de Blois. Elle est le lieu d’un important pèlerinage à Notre-Dame-des-Aydes depuis le XVIe siècle.

Ancien cimetière à galeries du XVIe siècle, l’aître Saint-Saturnin abrite aujourd’hui les collections lapidaires de la ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

