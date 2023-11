SUBMERGENCE PAR SQUIDSOUP Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime SUBMERGENCE PAR SQUIDSOUP Aître Saint-Maclou Rouen, 16 décembre 2023, Rouen. SUBMERGENCE PAR SQUIDSOUP 16 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Aître Saint-Maclou gratuit Découvrez ‘Submergence’ de Squisoup, une création artistique britannique composée de milliers de lumières suspendues. Cette œuvre immersive invite les visiteurs à se promener à travers un océan de lumières, seul ou en groupe. L’expérience est interactive, rythmée par des fluctuations de lumières et de sons qui captivent les sens. Du 16 décembre au 7 janvier | De 17h00 à 20h00 | Fermé les lundis et les 24/12 et les 31/12 Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

