SUBMERGENCE – collectif Squidsoup 16 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Aître Saint-Maclou Entrée libre, gratuit

Et si vous dansiez sous une pluie de lumière ? Au cœur de l’aître, cette installation artistique faite de milliers de lumières en suspension est la promesse d’un moment qui l’est tout autant. En immersion dans une jungle de lianes lumineuses, les yeux grands ouverts, laissez-vous rêver à d’autres réalités. Entre poésie et technologie, les milliers de petites lumières qui composent l’œuvre s’animent dans un dialogue entre corps, son, espace et matière.

Du 16 décembre au 7 janvier de 17h à 20h (Fermés les lundis et les 24/12 et le 31/12) | Gratuit | Accès libre dans la cour de l’aître | Tout public

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

