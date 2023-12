Les Féeries de Noël à l’Aître Saint-Maclou Aître Saint-Maclou Rouen, 16 décembre 2023 08:00, Rouen.

Les Féeries de Noël à l’Aître Saint-Maclou 16 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Aître Saint-Maclou

PHOTOPHORES ENCHANTÉS

Atelier artistique et créatif

Au cours de cet atelier créatif, les enfants confectionnent un photophore qui illuminera leurs soirées d’hiver. Au cœur de l’aître, chacun puise l’inspiration dans les motifs sculptés et gravés qui ornent les façades de ce lieu si particulier. Au gré des jeux d’ombres et de lumières, ces mêmes motifs se révèlent sur leurs créations, invitant à la magie.

Mardis 26/12 et 02/01 à 15h | 4€ par enfant (sans les parents) | Dès 7 ans

VOYAGE AU CENTRE DE L’AITRE

Visite théâtralisée – cie la belle envolée

À l’Aître Saint-Maclou, deux personnages tout droit venus des mondes fantastiques vous accueillent pour un voyage onirique au centre de l’Histoire. Plongez dans leur univers tantôt poétique, tantôt désopilant au cours d’une visite à la découverte de l’incroyable passé de cet ancien ossuaire. En famille ou entre amis, laissez-vous guider, ils ont tout un tas de secrets à vous livrer !

Jeudis 28/12 et 04/01 à 15h | Gratuit | Tout public dès 7 ans

Le Chat et le Fossoyeur

Qui de mieux placé que le Chat et le Fossoyeur des lieux pour vous raconter l’histoire de cet ancien cimetière ? Profitez de l’ambiance si particulière des fêtes de fin d’année pour vous laisser guider par le récit des deux personnages au cœur de la magnifique cour de l’Aître Saint-Maclou. Histoires, légendes et anecdotes, ils sont intarissables…

Pensez-y : profitez de la visite audioguidée en famille grâce au parcours spécialement conçu pour les enfants ! Grâce à un récit adapté et un parcours ponctué de jeux, les enfants dès 7 ans peuvent eux aussi s’initier à l’histoire.

Du mardi au dimanche de 10h à 18h30 |De 30 à 45 mn | Parcours adulte : 5€ / Parcours enfant : 3€ | Réservation en ligne ou à l’accueil de l’Aître Saint-Maclou.

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.aitresaintmaclou.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T20:00:00+01:00