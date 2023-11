L’Aître Saint-Maclou insolite Aître Saint-Maclou Rouen, 3 décembre 2023, Rouen.

L’Aître Saint-Maclou insolite Dimanche 3 décembre, 15h00 Aître Saint-Maclou Durée 2h30 (1h de visite guidée + 1h30 d’atelier) | 23€/personne

Un dimanche par mois, Rouen Tourisme vous propose de découvrir l’Aître Saint-Maclou lors d’une visite insolite qui mêle visite guidée et initiation à la céramique.

Aux côtés d’un guide, ouvrez grand les yeux sur les décors macabres de cet ancien ossuaire du XVIème siècle devenu cimetière, école et lieu de vie. Le récit de son histoire vous en dévoile toutes les métamorphoses. Puis, la Galerie des Arts du feu vous invite à une initiation au modelage de l’argile. Accompagnés et guidés par un artisan passionné, vous pourrez repartir avec votre toute première création à l’issue de la séance.

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

