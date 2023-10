Save the death ! Aître Saint-Maclou Rouen, 28 octobre 2023, Rouen.

Save the death ! Samedi 28 octobre, 17h00 Aître Saint-Maclou Gratuit | Accès libre | Tout public

À l’Aître Saint-Maclou, c’est au cours d’une soirée pleine de vie que l’on célèbre la fête des morts. Autour du calvaire transformé en un superbe autel, chacun est invité à honorer ses défunts proches avec autant de ferveur qu’au Mexique, en y déposant fleurs, portraits ou offrandes. Émotions et traditions se rejoignent pour une joyeuse célébration où musique et danse ravivent le souvenir des vies bien vécues !

Un biscuit ou un sort !

Les estomacs des monstres les plus affamés ont de quoi se réjouir ! Armés de pate à sucre et de glaçage royal, décorez de délicieux biscuits avec des motifs aussi appétissants qu’effrayants pour un effet…mortel.

Atelier culinaire (30mn) l De 17h à 22h | Gratuit | Inscription sur place

Autel aux morts

Chaque premier week-end de novembre, les familles érigent dans leurs foyers ou dans les rues des autels magnifiquement décorés à l’effigie de leurs défunts. Ornés de souvenirs, de nourriture, de fleurs et d’offrandes, ils sont témoins de la ferveur avec laquelle les vivants commémorent les morts. Autour de l’autel de l’Aître Saint-Maclou dédié à la chanteuse Chavela Vargas, cette mini-visite vous propose de mieux comprendre la symbolique de cette grandiose manifestation.

Visite avec l’association Mexique en Normandie | Gratuit | Accès libre | Tout public l 17h15 – 18h et 18h45

Atelier maquillage

Faites un arrêt au stand maquillage pour prendre les traits des célèbres personnages Catrina et Catrin avant de rejoindre la fête et ses déambulations !

Accès libre en continu | Gratuit

Créez votre offrande

Dans l’esprit de la tradition mexicaine, le calvaire de l’Aître Saint-Maclou se transforme en un véritable autel aux morts couvert de fleurs et de présents. À votre tour, célébrez vos proches en confectionnant avec amour une offrande à déposer au pied de l’autel.

Atelier créatif | Gratuit | Accès libre en continu

Concert de mariachis & Déambulation musicale

Au son des musiques traditionnelles des mariachis, l’Aître Saint-Maclou s’imprègne de l’histoire et de l’âme de la culture mexicaine. Accompagnés par les artistes maquillés et vêtus dans la plus pure tradition locale, chacun est invité à se joindre à une déambulation costumée (ou non !) collective.

1h | Gratuit | Accès libre | Tout public l 19h30

Jarabe Dorado – bal latino

Olééé ! Autour de cinq musiciens et d’une danseuse, rejoignez le mouvement et embarquez pour un véritable eldorado musical. À l’image des plus belles fêtes sud-américaines, ce bal latino promet un concentré d’amour et de partage sur fond de musiques à cordes et de trompettes.

De 20h45 à 22h l Gratuit | Accès libre | Tout public

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aitresaintmaclou.fr/event/save-the-death/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00