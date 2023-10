Visites Nocturnes Aître Saint-Maclou Rouen, 26 octobre 2023, Rouen.

Visites Nocturnes 26 octobre et 2 novembre Aître Saint-Maclou

Ouvrez l’œil, la mort rôde ! À la tombée de la nuit, en petit groupe, le plus ancien ossuaire d’Europe dévoile la richesse de son histoire. Et quoi de mieux qu’une visite nocturne pour frissonner d’admiration devant les détails des décors macabres sculptés de la cour de l’Aître Saint-Maclou ? Notre guide retrace avec vous plus de 400 ans d’activité funéraire, à l’époque où le rapport à la mort était bien différent d’aujourd’hui.

Le jeudi 26 octobre et 2 novembre à 19h (1h)

Cour de l’aître | Tout public | 7€/personne | Sur réservation (billetterie à venir)

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T20:00:00+02:00

2023-11-02T19:00:00+01:00 – 2023-11-02T20:00:00+01:00