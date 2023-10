Les visites folkloriques Aître Saint-Maclou Rouen, 25 octobre 2023, Rouen.

Les visites folkloriques 25 octobre et 1 novembre Aître Saint-Maclou Familles et enfant dès 7 ans | 7€ par personne | Sur réservation (billetterie à venir)

Mercredi 25/10 – 15h

En famille, bouclez vos ceintures pour un voyage entre croyances, Histoire et traditions sur les routes du Mexique depuis l’Aître Saint-Maclou ! Au cœur de la cour et ses décors macabres, parcourez les époques aux côtés de notre guide pour découvrir l’histoire de cet ancien ossuaire. Puis, préparez-vous à célébrer le véritable Dia de los muertos lors d’un atelier durant lequel vous pourrez créer des éléments de la tenue de deux personnages emblématiques du folklore mexicain : Catrina et Catrin !

Mercredi 01/11 – 15h

En ce “Dia de los muertos”, remontez le temps et traversez les continents à la découverte des différentes pratiques funéraires ! À la fois visite guidée et atelier, cette activité en famille vous propose de découvrir la richesse des décors macabres de l’Aître Saint-Maclou avant de laisser votre créativité réinterpréter les motifs colorés de l’emblématique calavera (tête de mort) mexicaine pour en faire une véritable œuvre d’art.

45mn de visite guidée + 45mn d’atelier créatif

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

2023-11-01T15:00:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00