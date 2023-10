Dia de muertos – destination Mexique Aître Saint-Maclou Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

Dia de muertos – destination Mexique 21 octobre – 5 novembre Aître Saint-Maclou Entrée libre / Tout Public / Gratuit

De son enfance au Mexique, Ediluz Avenel se souvient de cette fête, qui revenait chaque année dans une éruption de couleurs et de joie : El dia de los muertos ! «C’est ce mouvement permanent autour des autels, dans les rues, ces gens costumés qui dansent et jouent de la musique, que j’ai voulu immortaliser et partager».

Au cœur du décor macabre de l’aître, l’artiste expose une série de photographies en hommage à cette célébration unique.

Du 21 octobre au 5 novembre de 9h à 19h

Passage de l’aître | Gratuit | Accès libre (sans réservation) | Tout public

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00