Mini-visite guidée de l’aître Saint-Maclou Aître Saint-Maclou Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Mini-visite guidée de l’aître Saint-Maclou Samedi 16 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Aître Saint-Maclou Durée 30 min, RDV dans la cour de l’aître.

L’AITRE SAINT-MACLOU

Mini-visites guidées

Dans ce format de visite inédit de 30mn, chacun découvre la riche histoire de cet ossuaire unique en Europe. Suivez notre guide au cœur de l’Aître Saint-Maclou pour en observer et comprendre chaque détail : les anciennes galeries du cimetière, la danse macabre, la cloche des écoles et son célèbre chat.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre – 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h – 30 mn

Gratuit – Sans réservation – dans la limite des places disponibles

186 rue Martainville à Rouen

RDV au centre de la cour de l’Aître

Informations sur www.aitresaintmaclou.fr

Aître Saint-Maclou 186, rue Martainville, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.aitresaintmaclou.fr »}] Ancien cimetière charnier datant du XVIe siècle. Il constitue un des rares exemples d’ossuaire de ce type subsistant en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Aître Saint-Maclou