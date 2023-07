Concert « Chansons d’autrefois » avec le Poème Harmonique et le Chœur de Chambre de Rouen Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Concert « Chansons d’autrefois » avec le Poème Harmonique et le Chœur de Chambre de Rouen Aître Saint-Maclou Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Concert « Chansons d’autrefois » avec le Poème Harmonique et le Chœur de Chambre de Rouen Samedi 16 septembre, 10h45, 11h45, 14h45, 15h45 Aître Saint-Maclou Durée 30 min, dans la cour de l’aître. Concert « Chansons d’autrefois » avec le Poème Harmonique et le Chœur de Chambre de Rouen Le Poème Harmonique, uni au Chœur de chambre de Rouen, vous propose une plongée dans un répertoire fascinant, celui de la chanson d’enfance. Ayant ainsi traversé les siècles pour arriver jusqu’à nous, ces chansons sont souvent des chefs-d’œuvre d’écriture mélodique, à mi-chemin entre le populaire et le savant, et sont aujourd’hui une partie majeure de notre patrimoine culturel.

Samedi 16 – 10h45, 11h45, 14h45, 15h45

Gratuit – Sans réservation – Dans la limite des places disponibles

186 rue Martainville à Rouen

RDV dans la cour de l’aître Aître Saint-Maclou 186, rue Martainville, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Ancien cimetière charnier datant du XVIe siècle. Il constitue un des rares exemples d’ossuaire de ce type subsistant en Europe. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-16T15:45:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00 Jean-Baptiste Millot Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Aître Saint-Maclou Adresse 186, rue Martainville, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Aître Saint-Maclou Rouen

Aître Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/