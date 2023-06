LA MONDIALE GENERALE : RAPPROCHONS-NOUS Aître Saint-Maclou Rouen, 26 août 2023, Rouen.

LA MONDIALE GENERALE : RAPPROCHONS-NOUS Samedi 26 août, 15h00, 18h00 Aître Saint-Maclou Gratuit / Entrée libre

Rapprochons-nous est une forme courte pour 3 opérateurs et 20 radios. Le dispositif est épuré et élaboré. Les gestes sont rares et exigeants.

L’espace est subjectif et partagé. Le temps est compté et s’étire tendrement.

Partons de nous, de notre perception du monde et de nos besoins vitaux. Constatons et agissons.

Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire.

Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel.

Durée 30 mn – Tout public à partir de 8 ans

Avec : Alexandre DENIS, Frédéric ARSENAULT et en alternance Julien VADET/ Christophe BRUYAS/ Rebecca CHAMOUILLET

Création sonore : Julien VADET

Lumières : Christophe BRUYAS

Préparation technique : Vincent Noël

Regards extérieurs : Edith AMSELLEM et Claudine CHARREYRE

Construction : Timothé VAN DER STEEN

Aître Saint-Maclou 186 rue Martainville, 76000, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

