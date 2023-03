Le bal des squelettes Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Le bal des squelettes Aître Saint-Maclou, 18 avril 2023, Rouen. Le bal des squelettes 18 et 25 avril Aître Saint-Maclou Sur réservation, 4€/enfant NOUVEAU! LE BAL DES SQUELETTES atelier artistique Au cours de cet atelier, les enfants créent et assemblent leurs propres squelettes articulés en bois. Monochromes ou multicolores, amusantes ou plutôt effrayantes, à eux de personnaliser leurs marionnettes avant de les mettre en mouvement. Une fois toutes les créations assemblées, c’est un véritable bal des squelettes qui peut débuter !

Les mardis 18 et 25 avril à 15h | Durée (1h) | 4€ par enfant | Sur réservation : https://cutt.ly/F8QvUV8 Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://cutt.ly/F8QvUV8 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.aitresaintmaclou.fr »}] [{« link »: « https://cutt.ly/F8QvUV8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T16:00:00+02:00

