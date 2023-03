Terres d’enfance Aître Saint-Maclou, 28 mars 2023, Rouen.

Terres d’enfance 28 mars – 2 avril Aître Saint-Maclou

Centre d’exposition et de démonstration sur le travail de la terre, du verre et du métal, La Galerie des Arts du feu consacre du 28 mars au 28 mai 2023 une exposition à l’artiste Céline Bachelot qui met en scène une quinzaine de sculptures en grès inspirées de l’enfance.

Depuis toute petite, Céline cultive un don pour le dessin, la peinture, les papiers découpés et le modelage. De ses souvenirs de cantine scolaire où elle façonnait de petites saynètes en mie de pain jusqu’à la naissance de son fils fin 2021, elle n’a cessé d’imaginer des personnages inspirés de l’enfance et leurs mises en scène.

Lorsque ses mains rencontrent l’argile en 2004, elle se professionnalise par l’obtention d’un CAP tournage et décoration sur céramique. Elle se passionne pour cette matière, son histoire, ses différents types de cuissons, ses techniques de mise en œuvre. Mais toujours elle revient à la terre. Elle se perfectionne alors en modelage et anime de nombreux ateliers de poterie auprès de scolaires, de personnes en situation de handicap et du grand public.

Au gré de ses collaborations professionnelles, l’artiste poursuit son travail sur le corps en mouvement. Auteure de performances artistiques qui interrogent le rapport que le sculpteur entretient avec la matière, elle s’est également lancée dans la production de clips animés en argile. En donnant vie à ses sculptures, elle touche ainsi du doigt le but ultime.

Dans son atelier troglodyte, ses « enfants » prennent corps souvent par deux ou par trois. Modelés dans la masse ou bien assemblés à partir de plaques et de colombins en grès de différents types (Saint-Amand, Treigny, grès noir basse température), ils sont colorés au moyen d’oxydes et d’engobes de porcelaine avant de subir une cuisson oxydante à une température variant entre 1140°C et 1260°C selon le matériau utilisé.

Espiègles, joyeux, malicieux, rêveurs, étonnés, curieux, coquins, mutins, parfois tristes ou boudeurs, les personnages que l’on rencontre ici font ressurgir les souvenirs de ces émotions libres et spontanées éprouvées durant l’enfance. L’exposition se parcourt ainsi à la manière d’un album photo de « Quand on était petits » et fait écho à ce qu’écrivait Marguerite Duras : « Il reste toujours quelque chose de l’enfance, toujours ». Aux yeux de notre artiste, ce quelque chose ne peut susciter que joie et insouciance.

Après une maternité heureuse qui nourrit au quotidien son imaginaire et ses souvenirs, Céline a exprimé l’envie de reprendre cette série initiée en 2017 au Pôle Céramique Normandie. Elle nous donne donc rendez-vous dans le magnifique décor de l’aître Saint-Maclou, à Rouen, pour retrouver l’instantanéité des sentiments qui traverse les enfants que nous sommes restés…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

exposition céramique

Photo : ©Arnaud Grislin